Falta plano de mobilidade

Para que se faça a rede municipal de transporte coletivo e os estudos de demanda e itinerários das linhas, a falta de um plano de mobilidade vai prejudicar tecnicamente a obtenção de dados. O plano chegou a ser licitado na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia (PT) para ser realizado durante o ano passado, mas houve falta de recursos e as pesquisas não avançaram. No mês ...