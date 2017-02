Os semáforos da Avenida 24 de Outubro, que segue do Setor Campinas até o Hospital Materno Infantil, estão com falta de sincronização. De acordo com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Rmtc), 15 linhas de ônibus, que passam pela via, registram atrasos.

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) informou que ainda não há previsão de normalidade nos semáforos da região.