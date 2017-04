Falta de informação complica dia de entrega de mantimentos em presídio

Duas vezes por semana formam-se filas na portaria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Domingo é dia de visita, quinta-feira é dia de Cobal. O nome, derivado da sigla da antiga Companhia Brasileira de Alimentos, batiza os mantimentos levados por familiares dos detentos. Grãos, verduras, carnes, produtos de higiene e roupas lotam sacos, sacolas e até carrinhos de supermercado, carregados, na maior parte, por mulheres, que são esposas, mães ou irmãs dos presos. A falta de informação e a variação dos itens permitidos dentro das unidades prisionais causa desencontros e revolta entre os parentes dos detentos.

Na última quinta-feira, por exemplo, pessoas que levavam mantimentos para presos do Centro de Triagem voltaram de mãos cheias para casa, já que a unidade mudou o dia da Cobal, sem avisar, para a quarta-feira, por conta da Semana Santa. Com 75 anos de idade, a aposentada Tereza estava revoltada com a situação. Para levar mantimentos para o filho, ela saiu ao nascer do sol do Parque Atheneu, em Goiânia, pegou um ônibus coletivo até o terminal Isidória e de lá pagou um táxi para chegar no Complexo. “Todo dia que você vem aqui tem um trem diferente. Quem vai adivinhar? Tinha que normalizar isso aqui”, desabafa a aposentada que voltava para casa com um saco de compras com biscoito, macarrão, roupas e um cobertor.

Por telefone, uma funcionária da administração da Triagem informou que a assistente social não tem tempo para ligar para todas as famílias avisando a mudança da data e que cada parente deveria ligar na unidade antes de ir levar os mantimentos.

Plantão

Além desse tipo de desencontro de informação, os 15 familiares de detentos que a reportagem conversou relatam que a permissão da entrada ou não de determinados alimentos varia dependendo do plantão de servidores que vistoriam as visitas e os mantimentos levados. “Se eles vão com sua cara passa mais, se não..”, relata uma parente de um reeducando da Casa de Prisão Provisória (CPP).

Há inúmeros relatos de produtos que entraram em uma semana e não foram permitidos na semana seguinte. Quantidade de frutas acima do limite, shorts coloridos, bolo e bolacha recheada são alguns dos produtos polêmicos. “Tem que ir tentando, porque uma hora passa”, é a estratégica usada por uma familiar de um detento da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto.