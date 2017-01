Falta de iluminação no aeroporto de Goiânia obriga aeronaves a fazerem desvio

Atualizada às 23h49 - 16/01/2017

Algumas aeronaves que estavam previstas para aterrissar na noite desta segunda-feira (16) no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, tiveram que desviar para o aeroporto de Brasília por conta de falta de iluminação na pista. Todos os voos que sairiam do terminal da capital goiana foram cancelados.

De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, houve uma falha no sistema de balizamento e equipes de manutenção trabalham para restabelecer a iluminação.

Ainda de acordo com a assessoria, ainda não há previsão de término dos reparos.