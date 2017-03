Falso vidraceiro é preso por aplicar golpes em construções de alto padrão em Itumbiara

Um homem de 36 anos foi preso por aplicar golpes em residenciais de alto padrão em Itumbiara, na região sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo é de aproximadamente 100 mil reais.

O golpista se apresentava como prestador de serviços e fornecimento de materiais de vidraçaria. Em seguida, mostrava para as vítimas obras finalizadas e fazia um orçamento com os preços mais baixos do que os oferecidos no mercado.

Porém, as investigações revelaram que os empreendimentos não tinham participação do suspeito.

Segundo a PC, o homem não cumpria o contrato firmado e as vítimas desistiam de prosseguir com o serviço.

O mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi conduzido ao Presídio Regional de Itumbiara. A ação foi coordenada pelo delegado Vinicius de Castro Penna e o Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri).