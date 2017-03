Falso estudante de química é preso com mais de 30kg de pasta base em laboratório em Anápolis

Atualizada às 13h18.

Um laboratório de refino de cocaína foi estourado e Fabrício Cutrim Rodrigues dos Santos, de 29 anos, foi preso em uma residência no Setor São Carlos, em Anápolis, na madrugada desta sexta-feira (24).

No local, os policiais encontraram também insumos para refino de cocaína, uma pistola calibre .380 e diversas munições .380 e 38. Durante a revista, os agentes localizaram uma carteira de estudante do Sesi-Senai onde Fabrício frequentaria aulas de química. No entanto, a diretora da unidade informou à polícia que não encontrou o cadastro de Fabrício entre os alunos da instituição.

Segundo a delegada do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) do município, Carla de Bem Monteiro, quando o último laboratório foi desmantelado o nome de Fabrício apareceu. No entanto, não houve comprovação que ele tivesse participação. “Ele já é conhecido de investigações anteriores e já foi preso. Ele possui ligação com presos que já agiam com o refino. A matéria-prima, corantes e as armas são do mesmo tipo”, pontou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, durante as investigações foi comprovado que Fabrício distribuía a cocaína para traficantes de todo o município e também em Alexânia. “Nos últimos 20,30 dias começamos a investigá-lo novamente. Tínhamos a impressão que o local funcionava como um armazém e não como laboratório. Ele ficava na casa por cerca de 2 a 3 horas e depois saia para entregar a droga”, explicou Carla.

Carla disse ainda que Fabrício investiu cerca de R$ 500 mil em produtos e assim que a droga estivesse pronta para venda poderia render até R$ 1 milhão. Ele foi levado para a Genarc, depois para a Central de Flagrantes e será encaminhado para o presídio da cidade.

A prisão não cabe fiança e ele foi autuado por tráfico de drogas, manutenção de laboratório, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo, em caso de condenação a pena pode chegar a 20 anos.