Falsificador de cheques e documentos de carros em GO e MT é preso em Goiânia

A Polícia Civil prendeu na noite de terça-feira (24), em Goiânia, um homem de 36 anos, suspeito de falsificar cheques. Segundo a polícia, Ricardo Proença de Oliveira falsificava os cheques e fazia as impressões em Goiânia. Ele é procurado no Mato Grosso, onde tem mandados de prisão em aberto.

De acordo com a polícia matogrossense, Ricardo é investigado desde 2013, em três casos de estelionato registrados em Cuiabá, com uso e venda de documentação falsificada de veículos. No local onde ele foi preso, em Goiânia, a polícia apreendeu centenas de folhas de cheque em branco.

O material foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).