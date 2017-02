Falsa doméstica que furtou R$ 40 mil de patroa é presa em Goiânia

Rosimeire Gomes da Cruz e Silva, de 41 anos, foi presa ontem (17) suspeita de furtar R$ 40 mil em anéis, colares, relógios e óculos de luxo no primeiro dia de trabalho em um apartamento do Setor Bueno, em Goiânia. Um homem suspeito de intermediar a venda dos objetos também foi detido. De acordo com a Polícia Civil, a mulher já tinha 13 passagens pela polícia.

O delegado responsável pelo caso, Eli José de Oliveira, informou que Rosimeire agia desde 2010 e que, além de pegar os objetos de valor, tinha o costume de levar a identidade da vítima. “Ela é uma profissional fina, costuma pegar dados das vítimas e fazer empréstimos em bancos no dome delas. Ela consegue dobrar suas vítimas, entra e subtrai tudo que está na residência, principalmente as joias”, disse em entrevista à TV Anhanguera.

O delegado informou ainda que ela será autuada em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança e, se for condenada, pode ficar presa de 2 a 8 anos.

Relembre o caso

Na última quarta-feira, uma empresária goiana procurou a polícia denunciando que uma empregada doméstica havia furtado R$ 40 mil em anéis, colares, relógios e óculos de luxo do seu apartamento no Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo a vítima, que não quis se identificar, a mulher estava no primeiro dia de trabalho e teria aproveitado o momento em que ficou sozinha com um funcionário de confiança que consertava a máquina de lavar para furtar os objetos.

Ela abriu a porta do quarto da patroa que estava trancada, pegou os objetos e foi embora alegando aque iria ao supermercado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da Capital.