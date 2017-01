Faculdade oferece mais de 200 vagas em cursos gratuitos em Goiânia

Quem quer aproveitar o inicio do ano para fazer cursos de capacitação profissional e se atualizar para novas oportunidades no mercado de trabalho, esse é o momento. A Faculdade Pitágoras de Goiânia inaugura sua temporada de cursos, que acontecem de 1º a 3 de fevereiro e integram a Feira Conecta de Empregabilidade.

Estão disponíveis mais de 200 vagas em diversas áreas, como: recursos humanos, engenharias e empreendedorismo. As aulas serão ministradas por professores e coordenadores da instituição, de forma dinâmica e com carga horária de até 3 horas. As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site. Todos os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar é necessário ter ensino médio completo.



Feira Conecta da Empregabilidade

A Feira Conecta da Empregabilidade é um evento gratuito e aberto ao público, com o objetivo de aproximar quem procura trabalho ou estágio de quem oferece vagas no mercado, além de proporcionar uma programação que auxilia no desenvolvimento da carreira e na ascensão profissional. Para participar, basta comparecer na unidade.



Serviço

Cursos de Verão | Faculdade Pitágoras de Goiânia

Data: de 1º a 3 de fevereiro

Horário: 19h



Feira de Empregabilidade | Faculdade Pitágoras de Goiânia

Data: 2 de fevereiro

Horário: das 18h às 21h



Endereço: Rua S 3, esquina com T-13, nº 692 - Setor Bela Vista