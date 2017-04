Faculdade oferece atendimento psicológico gratuito em Goiânia

Se você está procurando por atendimento psicológico e não tem como pagar pela consulta, preste atenção. O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), do curso de Psicologia da Faculdade Estácio, está oferecendo atendimentos psicológicos gratuitos, abertos à comunidade, em consultórios próprios e laboratórios de atendimento de grupo localizados na unidade do Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

Os ambientes foram projetados exclusivamente para o projeto e contam com isolamento de ruídos externos. Entre os serviços oferecidos pelo projeto estão: grupos de gerenciamento de estresse, terapia sexual, avaliação psicológica e neuropsicológica, além de atendimento psicoterápico (individual e em grupos) para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Realizados por alunos dos últimos períodos do curso, os atendimentos são supervisionados por professores e acontecem de segunda a sábado. Para participar do processo de triagem, os interessados devem se inscrever por meio do número (62) 3601-4934, informando nome completo, idade, telefone para contato e disponibilidade de horário para atendimento. As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o semestre.

Serviço

Serviço de Psicologia Aplicada da Faculdade Estácio

Onde: Faculdade Estácio (Rua 67 A, nº 140, Setor Norte Ferroviário)

Horário de Atendimento: segunda à sexta, das 8h às 21h, e sábados, das 8h às 16h

Inscrições: (62) 3601-4934