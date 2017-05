Faculdade da PM vai abrir 160 vagas em junho para Goiânia

A Faculdade da Polícia Militar (FPM), instituição privada mantida pela Fundação Tiradentes, realizará o primeiro processo seletivo em junho, no qual estarão abertas 160 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, voltado apenas aos profissionais da carreira de segurança pública. O período de inscrição vai de 1 a 20 de junho pelo site da faculdade e o valor será de R$ 50.

A prova será realizada no dia 25 de junho, no colégio da Polícia Militar de Goiás Polivalente Modelo Vasco dos Reis, no Setor Bueno, em Goiânia, mesmo local onde funcionará a FPM. Já o início das aulas está previsto para dia 31 de julho.

O Ministério da Educação (MEC) aprovou os cursos de biomedicina, enfermagem, educação física e tecnologia em segurança pública. Contudo, conforme divulgado pela Polícia Militar (PM), em um primeiro momento, apenas o último curso citado será oferecido. A expectativa da faculdade é de ter 24 cursos oferecidos e, em 2019, receber o curso de medicina.

A instituição será particular e terá a parceria da Fundação Tiradentes, que fornecerá o corpo docente, além da reforma e implantação de laboratórios e da biblioteca. De acordo com o diretor administrativo e financeiro da FPM, tenente-coronel Ubiratan Reges de Jesus Júnior, apesar de o corpo docente ser formado por civis, os alunos terão que usar vestimenta militar, ouvir o hino nacional e seguir a filosofia e disciplina militar.

A faculdade será aberta a toda a comunidade. Para o ingresso, além do vestibular, os candidatos poderão utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).