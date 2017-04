Facebook cria ferramenta para impedir compartilhamento de fotos íntimas

Com o intuito de prevenir o compartilhamento de 'pornografia de vingança', aquelas imagens íntimas que são divulgadas sem consentimento, o Facebook anunciou nesta quarta-feira (5), que criou uma equipe especializada para barrar essas fotos tanto no próprio Facebook, como também no Instagram e no Messenger.

Quando o usuário da rede social visualizar uma postagem e entender que é 'pornografia de vingança', ele vai poder classificar a publicação como “Imagem íntima não consensual” e automaticamente a equipe vai analisar o caso e decidir se retira ou não o conteúdo e ainda se o autor deverá ser bloqueado da rede.

Ao ser classificada como 'pornografia de vingança', a imagem é catalogada pelo sistema e se alguém tentar postar ela novamente, a publicação será impossibilitada.

Segundo a consultoria norte-americana Pew Research Center, 73% dos adultos que utilizam a internet já viram alguém ser alvo da 'pornografia de vingança' e 40% foram vítimas do abuso. Já de acordo com a organização Iniciativa para Direitos Civis Cibernéticos, 90% das vítimas da 'pornografia de vingança' são mulheres, 93% sofreram sequelas emocionais, 51% pensaram em cometer suicídio e 49% foram perseguidas ou assediadas por outros usuários que viram a foto na internet.