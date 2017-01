Fábrica de massas clandestina é interditada e 160 kg de produtos são apreendidos em Aparecida

A empresa Papadelli foi interditada na quarta-feira (26), com mais de 160 kg de produtos impróprios para consumo, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, a fábrica de massas funcionava de forma clandestina e foram encontradas embalagens de massas em um banheiro sujo. Três funcionários estavam no local.

Durante a operação, foram apreendidos 162 pacotes de 500 g de massa para pastel, 62 pacotes de massa para pastel em rolo de 500 g, 52 kg de massa em processo de produção, além de 26 kg de embalagens plásticas. Os produtos serão descartados.

Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), a Vigilância Sanitária já havia interditado a Papadelli em março de 2016, mas mesmo assim ela continuava funcionando.

Ainda de acordo com a polícia, os donos da empresa devem ser indiciados por crime contra as relações de consumo e desobediência. A Vigilância Sanitária lavrou auto de infração, e colocou placas de interdição, além de lacrar as portas da empresa. A Papadelli não emitiu nota até o momento.