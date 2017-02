Fábrica clandestina de condimentos é interditada em Goiânia

Uma fábrica clandestina de condimentos, no Residencial Elza Fronza, na região Norte de Goiânia, foi interditada na manhã desta quarta-feira (1º), por uma equipe de fiscalização do Procon Goiás.

De acordo com Gerente de Fiscalização do órgão, Marcos Rosa, no local foram encontrados vários produtos impróprios para uso e consumo. O material será apreendido e descartado, por ser inutilizável.

Segundo o Procon, a fábrica foi notificada por diversas irregularidades, já que se trata de um estabelecimento clandestino, que funcionava sem autorização. A fábrica tinha o CNPJ registrado no município de Goianira, mas está localizada na capital.