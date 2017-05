Extermínio ainda dura um mês

Com uma semana de trabalho para combater os ratos na região da Praça do Trabalhador, em Goiânia, mais de mil roedores já foram retirados do local. O trabalho de eliminação dos animais ainda deve demorar um mês e depois ainda deve contar com mais duas etapas de conscientização, adaptação do espaço e monitoramento.Superintendente de vigilância em saúde da Prefeitura ...