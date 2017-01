Explosão em hotel do grupo Silvio Santos fere ao menos dois, no Guarujá

Uma explosão provocada por vazamento de gás acabou ferindo ao menos duas pessoas no hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A instalação pertence ao grupo do apresentador Silvio Santos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Guarujá, o acidente aconteceu por volta das 14h e já foi controlado. Ainda não há uma avaliação geral dos danos causados nem as condições das vítimas, que foram socorridas pelo Samu.

O hotel de luxo, com diárias, em média, de R$ 1.000, foi inaugurado em 2006 e fica na praia de Pernambuco, uma das mais badaladas do balneário.

A reportagem ainda não conseguiu fazer contato com a administração do empreendimento.