Explosão deixa seis feridos em restaurante na Vila Mariana

Uma explosão em um restaurante localizado na Vila Marina, zona sul de São Paulo, deixou seis pessoas feridas na tarde desta quinta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas sofreu queimaduras de segundo grau, foi socorrida e está em estado grave.



Ao menos 15 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local para socorrer os feridos. A vítima em estado grave foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, também na zona sul.



As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Tatuapé, zona leste; à Santa Casa, na Vila Buarque, região central; e ao Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul.



Além dos bombeiros, funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego, da Comgás e da Defesa Civil foram ao restaurante. Ainda não se sabe o motivo da explosão