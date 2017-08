Explosão de rochas na GO-080 interdita rodovia

A GO-080, no trecho entre Nerópolis e Petrolina de Goiás, será bloqueada entre 13h45 e 16h30 desta quinta-feira (24), para detonação de rochas e retirada de pedras e limpeza da pista. No local, estão em andamento as obras de duplicação de cerca de 70 quilômetros, de Nerópolis até o entroncamento com a BR-153.

Para segurança dos usuários o bloqueio será a cerca de um quilômetro do local da detonação, nos dois sentidos da via.

O desvio será acessado após Nerópolis, para quem segue para Petrolina. A indicação é entrar no trevo de acesso a Ouro Verde de Goiás (GO-433), pegar a GO-330 em direção a GO-080, que terminará próximo a Petrolina. Com direção a Nerópolis e Goiânia o motorista deve percorrer o desvio no sentido inverso.

A extensão entre Nerópolis e Petrolina é de 35 quilômetros, e o trajeto pelo desvio é de 51. Ou seja, o desvio aumentará em 16 quilômetros a distância entre as cidades. O motorista encontrará ainda, durante as obras de duplicação, vários segmentos funcionando no sistema siga e pare.