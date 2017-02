Exonerações afetam serviços do Vapt Vupt

Usuários dos serviços do Vapt Vupt têm enfrentado problemas em várias cidades. Isso porque muitos funcionários foram exonerados e com a falta dos profissionais, serviços do Ipasgo, Detran, Agrodefesa, Procon, Banco do Povo, emissão de certidões negativas e CPF estão suspensos.

Na cidade de Goiás, por exemplo, um comunicado foi afixado na porta de entrada do Vapt Vupt, onde alerta a população. "Informamos aos senhores usuários, que não haverá atendimento no Vapt Vupt, nesta data, para os seguintes órgãos: Ipasgo, Detran, Agrodefesa, Procon, Banco do Povo, emissão de certidões negativas e CPF. Conforme orientação da coordenação, os serviços foram suspensos por falta de atendentes, sem previsão de retorno".

Em resposta, o gerente de operação da rede própria do programa Vapt Vupt, Edgar Correa, confirmou que "o problema foi ocasionado por causa das exonerações, que realmente não há servidor disponível e que a situação só deve voltar ao normal quando for feito um realocamento". Ele também lembrou que esses serviços podem ser feitos via internet.