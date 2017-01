Executado em Luziânia, garoto de 15 anos pode ter sido morto por engano

A polícia segue as investigações da execução do adolescente Josué Morais da Silva, de 15 anos. Ele foi morto no meio da rua, quando jogava futebol ao lado de amigos, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A polícia já sabe que ao menos três homens participaram do crime. Eles chegaram ao local em um carro já identificado pela polícia.

O delegado que cuida do caso, Mauricio Passerini, informou que o menino não tinha passagens pela polícia nem envolvimento com drogas. Ele era considerado pela família e os vizinhos como uma criança tranquila e participava banda de uma igreja evangélica da cidade. Para o delegado, o adolescente pode ter sido confundido com outra pessoa.

O delegado Mauricio Passerini informou que a policia procura imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis pela morte do garoto.