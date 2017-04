Exames de DNA confirmam troca de bebês em maternidade de Quirinópolis

A suspeita de que duas mulheres tinham sido trocadas na maternidade há 32 anos foi confirmada por um exame de DNA. Segundo informações do G1 Goiás, Keila Martins Borges e Elisângela Vicente Maciel não voltaram para casa com as famílias corretas após o nascimento, no Hospital Municipal de Quirinópolis, Sul do Estado.

Ainda segundo a reportagem, o parto das duas ocorreu no dia 15 de maio de 1984. Keila, gerada pela dona de casa Percília Vicente, de 56 anos, deixou o hospital com a autônoma Maria Martins Pereira, de 50, mãe biológica de Elisângela. Por sua vez, Elisângela foi levada por Percília.

As suspeitas só surgiram há cerca de dois meses, quando uma prima de Keila viu na igreja que frequentava uma mulher muito parecida fisicamente com ela. A mulher em questão se trata de Eliane Maciel, de 38 anos, que também é filha de Percília.

Para Keila, os exames foram apenas uma confirmação oficial, pois ela já tinha certeza da troca. Inclusive, ela resolveu conhecer a mãe biológica antes mesmo dos resultados.

"Eu já esperava. Desde o primeiro momento já achei que não precisava de exame. Ficou todo mundo assustado, deu um nó na nossa cabeça, mas fiquei feliz porque já gosto muito da minha nova família. Não quero e nem vou perder minha mãe que me criou, mas também não vou abrir mão da minha mãe de sangue. Quero ter as duas", disse ao G1.

O G1 tentou falar com Elisângela, mas o marido dela disse que ela não quer se pronunciar sobre o caso.

Hospital

De acordo com o G1, a direção do Hospital Municipal de Quirinópolis não possui os registros dos servidores que atuaram nos partos daquele dia, pois diz ser obrigada por normativa do Conselho Federal de Medicina (CFM) a guardar documentos somente por um período de 20 anos.