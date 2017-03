Exame de DNA revela que pastor cometeu três estupros

O pastor Renato Bandeira dos Santos, de 31 anos, foi acusado na manhã desta quarta-feira (8) de ter cometido estupros no Distrito Federal.

O delegado-chefe, Raimundo Vanderly, afirmou em coletiva de imprensa que três dos crimes dos quais o pastor é suspeito são considerados esclarecidos e outros dois continuam sendo investigados. "As provas são irrefutáveis", concluiu o titular.

Ainda de acordo com o delegado-chefe e o diretor do Instituto de Pesquisa em DNA da Polícia Civil do DF, Samuel Ferreira, o perfil genético do pastor é similar ao material coletado no corpo de pelo menos três vítimas de crimes sexuais em Taguatinga Norte e Taguatinga Sul no ano de 2014.

No ano passado, o banco nacional de dados de DNA revelou que o pastor Bandeira foi preso em Belo Horizonte, em junho de 2015, acusado de outro estupro.

Ao pesquisar o nome do pastor no Youtube é possível encontrar apresentações em shows gospel, testemunhos e até supostas curas feitas pelas mãos do religioso por várias cidades do país. Os vídeos já foram assistidos por milhares de pessoas.