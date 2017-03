Ex-vereador de Palmeiras e filho de procurador é preso por fraude em concurso de delegado em Goiás

A alta nota obtida pelo ex-vereador de Palmeiras de Goiás, Magno Marra Mendes, na primeira fase para o concurso de delegado substituto de Goiás chamou a atenção dos demais participantes. Familiares do ex-vereador estiveram na delegacia, mas não quiseram falar com a reportagem do POPULAR.

Ele já detido na carceragem da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios junto com o médico Antônio Carlos da Silva suspeito de aliciar os candidatos, segundo testemunhas.

De acordo com um dos participantes, este é o primeiro concurso prestado por Magno, que ficou em primeiro lugar, e obteve uma nota de 95 pontos. Em outros concursos, a média das notas não passa de 80 devido à dificuldade da prova. Magno, foi vereador entre 2009 e 2012 pelo PTB, é filho do procurador de Justiça Nilo Mendes Guimarães.

Magno é um dos cinco detidos suspeitos de fraudar o concurso público para delegado substituto em Goiás. Os envolvidos foram detidos ao final da segunda fase do processo na tarde deste domingo (12). Concurso teve 14 mil inscritos para 63 vagas.

Relembre o caso

O concurso n° 7/2016 para delegado de Polícia substituto está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, após supostas irregularidades nas notas dos candidatos que realizaram a primeira fase. O concurso teve início no segundo semestre de 2016 pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan).

A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, que instaurou inquérito civil público, afirmou que foram levadas ao MP informações de que o resultado definitivo da primeira fase do concurso causou estranheza aos concorrentes devido à quantidade de notas superiores a 90 pontos, por se tratar de prova de grande dificuldade, em que cada questão errada acarretava a perda de 0,25 pontos em relação à nota final.

De acordo com o MP-GO, as reclamações em relação aos primeiros colocados também versam sobre o suposto envolvimento de um deles em crimes contra a administração, a proximidade de médias entre dois dos candidatos que são irmãos e figuram nos primeiros lugares, em um concurso de cerca de 14 mil participantes, entre outras circunstâncias.

A promotora terá uma reunião com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do evento. Ela também intimou um reclamante para coleta de informações.