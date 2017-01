Ex-secretários de Novo Gama são 'fantasmas' que roubaram a prefeitura vestidos com lençóis

Os ex-secretários Carlos Alarcom Cartaxo Martins e Adriano Marques Tavares são suspeitos de terem furtado uma impressora da Prefeitura de Novo Gama, na madrugada do Ano Novo. Carlos foi secretário de Transportes e Adriano de Desporto, Lazer e Turismo. Toda a ação foi registrada pelo circuito de câmeras do prédio.

A dupla, acompanhada de uma advogada, se apresentou à polícia nessa segunda-feira (9). Eles entregaram a impressora para a polícia. Em entrevista a TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso, Fellipe Guerrieri, contou que Adriano confessou o furto. Já Carlos, que também tinha admitido o crime, durante a audição ficou em silêncio.

Segundo o delegado, Adriano disse que tinha ingerido bebida alcoólica e quando eles passaram perto da prefeitura resolveram dar um susto nos seguranças vestidos com lençóis. Ainda de acordo com o relato, como a entrada deles não foi percebida, eles resolveram levar a impressora como recordação.

No entanto, a polícia constatou que além da impressora, na mesma noite o computador do gabinete do prefeito também foi furtado, mas a dupla confessa apenas o furto da impressora.

Fellipe afirmou que as investigações continuam e que a polícia não descarta a participação de outras pessoas que possam ter auxiliado e nem a possibilidade que outros objetos também foram levados.