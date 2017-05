Ex-presidiário é assassinado com dez tiros na porta de casa e com bebê no colo, em Goiânia

Um ex-presidiário foi morto com cerca de dez disparos de arma de fogo na Avenida Brasil Central, na Vila Mauá, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (2). A vítima estava na porta de casa com um bebê no colo e a mulher do lado quando dois homens em um carro chegaram. Eles exigiram que o rapaz entregasse o filho dele a companheira, e quando ele o entregou foi atingido com mais de dez tiros. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O carro utilizado para a prática do crime já foi localizado pela polícia e foi constatado que o veículo era roubado. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foi acionada no local para apurar o caso.