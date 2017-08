Ex-presidente tinha influência

Provas coletadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) indicam que o ex-diretor da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) Geraldo Magela não era o único a continuar com influência no grupo que desviava dinheiro dos ingressos do Parque Mutirama e do Zoológico de Goiânia após ser exonerado do cargo. O ex-presidente da agência, Dário Paiva, também estaria envolvi...