Ex-prefeito é acusado de homicídio após usar cilindro de oxigênio em barril de chope em Réveillon

Após denúncia do Ministério Público, o ex-prefeito de Luiziana, José Claudio Pol, virou réu por homicídio e peculato. O político paranaense está sendo acusado de usar o único cilindro de oxigênio móvel da unidade de saúde do município, para uma festa particular. De acordo com o texto da denúncia, um laudo técnico revelou que a ausência do equipamento contribuiu para a morte de uma paciente.

José Claudio desviou o equipamento para usar em um barril de chope durante uma festa de réveillon do ano de 2012 para 2013. Na época, familiares do prefeito compartilharam fotos nas redes sociais que mostram o cilindro sendo usado para bombear a bebida alcoólica.

Além de José Claudio, outras duas pessoas que participaram da retirada do equipamento da unidade de saúde também vão responder pelos mesmos crimes. A pena para desvio de patrimônio público é de um ano até 12 anos. A acusação de homicídio qualificado, por motivo fútil e com dolo eventual, é quando se assume o risco de produzir o resultado morte.

O ex-prefeito também responde uma ação por improbidade administrativa pelo mesmo caso.

Morte

De acordo com o Ministério Público do Paraná, durante a madrugada de 1º de janeiro de 2013, uma mulher com quadro grave precisou ser transferida para uma cidade a 30 km de Luiziana.

No entanto, como o cilindro portátil não estava disponível, ela não tinha suporte para respirar e foi transportada sem oxigênio. A paciente chegou à cidade vizinha com parada cardiorrespiratória e morreu no dia seguinte.