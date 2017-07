Ex-namorado de jovem que exibiu suicídio no Instagram é hospitalizado

O ex-namorado da estudante de Ciências Sociais Bruna Andressa Borges, que se suicidou aos 19 anos na última quarta-feira (26), foi levado às pressas para o Pronto Socorro de Rio Branco, no Acre, no último sábado (29), após também tentar tirar a própria vida. A informação foi confirmada pelo enfermeiro Fagner Alfredo Arbisson, de 28 anos, para o jornal EXTRA.

O rapaz foi achado pelos pais, desacordado, que o levaram para o Pronto Socorro da cidade, onde ele precisou passar por uma avaliação médica.

O estado de saúde do jovem é estável. Segundo o enfermeiro, os pais do rapaz o acompanham no hospital e o momento agora é de fazê-lo recuperar as esperanças e orientar a família dele sobre os próximos passos a partir de agora.

Na sexta-feira (28) passada, os pais da estudante foram encontrados mortos. Os corpos do subtenente Márcio Augusto de Brito Borges, de 45 anos, e da esposa, a ex-sargento Claudineia da Silva Borges, 39, estavam na casa onde moravam, na região da Vila Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco, no Acre. As informações são do site G1.

Segundo investigações da polícia, há indícios de que cada um tenha tirado a própria vida. Cartas teriam sido encontradas na casa e estão com a Polícia Civil. Eles teriam sido encontrados enforcados na garagem da residência da família.

“Os detalhes serão apurados em um inquérito que já foi aberto pela Polícia Civil e também aqui pelo batalhão. Vamos abrir um processo administrativo para apurar as circunstâncias das mortes. Só a perícia vai poder confirmar. Nosso processo é chamado de sindicância e realizamos para elucidar os fatos. O resultado deve sair em 20 dias úteis, mas esperamos que saia em um prazo mais curto”, afirmou Barbosa.

Bruna Andressa Borges estudava na Universidade Federal do Acre e, antes de tomar a decisão de tirar a própria vida, dava a entender nas redes sociais que estava passando por um momento delicado em sua vida, dando sinais de depressão. A jovem cometeu suicídio durante uma Live no Instagram que estava sendo vista por quase 300 pessoas.

“Quando era criança, achei que teria o mundo aos meus pés. Hoje, vejo o quão insignificante eu sou. Tudo dói, palavras doem, sentimentos doem(…) Já fui abandonada e julgada pela pessoa que achei que seria minha melhor amiga. A pessoa que amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas não pretendo continuar perguntando para saber”, escreveu no Facebook.