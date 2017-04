Ex-namorado é suspeito de matar adolescente com tiro na nuca por não aceitar fim do relacionamento

A Polícia Civil (PC) procura Adriel Montenegro dos Santos, 21 anos, suspeito de ter matado a ex-namorada Andreza Victória Santana da Paixão, de 15 anos, com um tiro na nuca na varanda da casa dele. Conforme a investigação, o crime aconteceu na noite desta segunda-feira (17) e, desde então, Adriel, que é filho de um policial militar, fugiu.

O caso aconteceu no bairro Nova Brasília de Itapuã, em Salvador. A polícia afirma que eles namoraram por dois anos, mas que Adriel não aceitava o fim do relacionamento. A adolescente foi vista com vida pela última vez quando deixou o Colégio Rotary, na ladeira do Abaeté, para ir até a casa do ex-namorado por volta das 17h30. Uma amiga teria informado que o casal estava separado havia oito meses.



O pai de Adriel, que é PM, foi quem socorreu a jovem depois que ela foi baleada na varanda da casa. Segundo a PC, em depoimento, o pai de Adriel disse que não sabe onde o filho está e qual a arma que ele usou. A varanda da casa onde a adolescente foi encontrada ferida foi aparentemente lavada, segundo informou a PC. A 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico, que investiga o caso, pedirá à Justiça a prisão temporária de Adriel.

Pelas redes sociais, seguidores de Adriel publicaram ofensas nos perfis. "Porque fizeste isso com a garota, em troca de que?", escreveu uma seguidora. Outra escreveu: "Aproveita seu tempo de vida vc acha que vai ficar preso?". Ainda segundo a polícia, a mochila da jovem foi achada na casa do rapaz e será periciada.



Revolta

Abalado, o pai da adolescente, o comerciante Mário da Paixão, 39 anos, disse que não conhecia Adriel. "Eu nunca ouvi falar nesse rapaz. Vi a foto dele agora, depois dessa tragédia", disse, acrescentando que questionou à filha na semana passada se ela estava com algum relacionamento. Conforme Márcio, ela negou que estivesse namorando.



Para Márcio, Adriel é o autor do crime. "Ele é um rapaz de má índole. Sequestrou, se apossou, se sentiu dono da minha filha", disse, emocionado. O comerciante morava com a jovem e o outro filho, uma criança de dois anos, no Alto do Coqueirinho, também em Itapuã. Segundo ele, Andreza era uma menina alegre, tranquila e muito conhecida. "Tinha uma legião de amigos. Ela era muito doce, não tinha quem não gostasse dela", completou.