Ex-mulher acusava atirador da chacina de Campinas de abuso sexual contra o filho do casal

O atirador, Sidnei Ramis de Araújo, de 46 anos, da chacina que matou 12 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo, havia sido acusado pela ex-mulher Isamara Filier, 41, de abuso sexual contra o filho de casal, João Victor Filier de Araújo, de 8 anos, em 2012 durante a ação judicial para regulamentação das visitas do pai. Tanto Isamara quanto João Victor morreu com os tiros efetuados por Sidnei.

Na época, a Justiça considerou que não havia provas para afastar criança e atirador de convívio social. De acordo com o UOL, um vídeo foi juntado aos autos, mas não foi assistido por incompatibilidade do equipamento. Ficou estabelecido que Araújo podia visitar o filho em domingos alternados, na casa de Isamara, entre 9h e 12h. Era obrigatória ainda avaliação de serviço social sobre dinâmica do processo familiar. O homem havia tentado reverter a decisão sem sucesso.

A orientação dada à escola de João Victor era que somente a mãe era autorizada a busca-lo. Uma professora relata ainda que a criança dizia não gostar do pai e teria falado em mata-lo quando crescesse.

Araújo trabalhava como técnico de laboratório no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) desde 1991 e possuía certificações emitidas por empresas no Reino Unido e Holanda. O plano dele era praticar o crime no Natal. Em carta, ele disse que não conseguiu realizar o crime.

O atirador usou as comemorações de réveillon para fazer o ataque. Ele pulou o muro da casa por volta da meia-noite e começou a fazer os disparos. Vizinhos contaram que se tratava de fogos de artifícios.

Das 12 vítimas, a única que apresenta sinais claros de execução é o filho do atirador. Perícia aponta que Araújo encostou a arma na cabeça do menino, atirou e se matou minutos depois.