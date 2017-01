Ex-marido e amigo tentam atropelar mulher e acabam mortos a facadas em Goiânia, diz polícia

Dois amigos identificados como Edimar da Silva Marques, 41 anos e Maurício Teixeira de Souza, 46 anos, foram mortos a facadas por populares, no último sábado (7), ao tentar atropelar a ex-mulher de um deles no Setor Residencial Paulo Pacheco, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os homens, ainda não identificados, estavam em um Fiat Palio e a mulher em uma moto. Os populares teriam percebido o que eles queriam e quando a dupla saiu do veículo, teve uma briga, onde outros dois homens golpearam e mataram os amigos. Um morreu na rua e o outro ainda conseguiu entrar no carro, mas não resistiu e morreu ainda no interior do veículo.

Segundo o tenente Amilton dos Santos Carneiro, depois do crime, os suspeitos de matar a dupla fugiram em um GM Corsa vermelho.

A Polícia Civil vai investigar o caso.