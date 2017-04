Ex-faxineira que virou juíza lança livro sobre sua história em Goiânia

Atuando 1ª Vara Cível e da Vara de Infância e da Juventude de Qurinópolis, região Sul de Goiás, a juíza Adriana Marques Queiroz, de 38 anos, percorreu um longo caminho até chegar à magistratura, na qual atua desde 2011.

Trabalhando como faxineira para pagar os estudos, ela quer incentivar outras pessoas a seguirem em busca de seus sonhos com o lançamento do seu primeiro livro, intitulado "Dez passos para alcançar seus sonhos - A história real da ex-faxineira que se tornou juíza de Direito", neste sábado (29), na Livraria Saraiva do Shopping Flamboyant, em Goiânia.

Em entrevista ao G1 Goiás, Adriana lembrou a infância pobre e falou dos desafios que colocaram à prova seus sonhos, e das pessoas que a ajudaram até a aprovação no concurso público.

Natural de Guanambi, no sertão da Bahia, mas criada em Tupã, no interior de São Paulo, ela percebeu cedo a importância dos estudos. Durante o ensino médio - todo cursado em colégio público -, começou a alimentar o sonho de fazer Direito.

Com 18 anos, passou no vestibular em uma universidade particular e começou a trabalhar como faxineira para arcar com os estudos.

Ao se formar, a jovem bacharel lutou para chegar à função de juíza. Foi um ano de curso preparatório e sete estudando sozinha, inclusive aos finais de semana e feriados. A recompensa foi a aprovação.

"Quando tomei posse, em 2011, muitas pessoas me procuraram pedindo dicas sobre como conseguir o que se almeja. Ali surgiu a vontade de escrever um livro mostrando que não é fácil, mas é possível. Quando me tranquilizei na carreira, comecei a escrever para levar essa mensagem e incentivar as pessoas mostrando que é possível concretizar os sonhos desde que haja empenho", afirmou ao G1.

E se engana quem pensa que Adriana parou por aí. Ela concluiu cinco pós-graduações na área de Direito e ingressou, ano passado, no curso de Letras.

Lançamento: "Dez passos para alcançar seus sonhos – A história real da ex-faxineira que se tornou juíza de direito" - juíza Adriana Marques Queiroz

Local: Livraria Saraiva do Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia

Data: neste sábado (29)

Horário: 17 horas