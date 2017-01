Ex-diretor técnico da AGEHAB morre nove dias após ser baleado em assalto

Nove dias após ser assaltado e levar dois tiros, o ex-diretor técnico da Agência Goiana de Habitação (Agehab) Luiz Darlan Alkmin de Oliveira, de 52 anos, morreu na manhã deste domingo (15), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

De acordo com o boletim de ocorrência, no último dia 6, Darlan chegava a uma fazenda, às margens da GO-404, no Setor Orlando de Morais, quando os bandidos deram voz de assalto, dispararam dois tiros contra ele e roubaram a caminhonete de Darlan que, horas mais tarde, foi encontrada no município de Hidrolândia.

Desde então, Darlan permaneceu internado em estado grave no Hugol. Não resistiu e morreu.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios irá investigar a morte do ex-diretor da Agehab. Entre os anos de 2009 e 2010, Darlan também assumiu o cargo de secretário de infraestrutura de Goiás.