Ex-diretor da Faculdade de Odontologia da UFG está desaparecido em Goiânia

O professor aposentado e ex-diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Omar Borges Kaadi, 70 anos, está desaparecido desde o último sábado (15), em Goiânia.

Segundo uma das quatro filhas do magistrado, Mariana Kaadi, ele mora sozinho em um hotel na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia. "Fomos até lá, mas as câmeras de segurança do hotel estavam desligadas, o carro dele estava na garagem e não tinha nada de diferente no quarto", afirmou Mariana.

Segundo informações dos funcionários do hotel para a filha do aposentado, Omar saiu sozinho por volta de 11h30 e a última movimentação bancária aconteceu em um supermercado no centro da capital.

"Ele saiu sem documento, não tem nenhuma doença. Já fomos no Hugo, Hugol, IML e em alguns Cais", disse Mariana.

Quem souber de alguma informação, pode entrar em contato com Mariana (98444-0447) ou com o marido dela, Tiago (98510-7593).