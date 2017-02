Ex-dançarina de grupo baiano é uma das mulheres presas por tráfico de pessoas na Itália

A ex-dançarina da banda baiana Fantasmão é uma das três brasileiras que foram presas na Itália, no dia 15 deste mês, acusadas de tráfico de pessoas e favorecimento à prostituição. Segundo investigações, o grupo tinha sede em Fortaleza e agia na Itália e Eslovênia, levando mais de 150 mulheres para se prostituir na Europa.

A bailarina, Carla Minhoca, foi detida na província de Brescia, durante o cumprimento de um mandado emitido pela justiça brasileira em caráter internacional. O advogado de Carla e das outras duas brasileiras informou ao programa Fantástico, da Rede Globo, que as acusadas não comentariam o caso.

De acordo com os investigadores, a quadrilha atuava desde o ano de 2010. No Brasil, foram emitidos mandados contra 13 pessoas. Todos serão indiciados por crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com pena prevista de até 25 anos de reclusão.

A rede criminosa era composta por aliciadores, responsáveis pelo recrutamento, transporte, viagens para o exterior, acolhimento, alojamento e exploração sexual de vítimas (mulheres) nos países de destino.

A operação foi batizada de “Marguerita” em alusão ao nome da principal boate onde se exploravam sexualmente as vítimas na Eslovênia.