Ex-chefe sofre atentado

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) busca encontrar uma possível relação entre a morte do ex-cinegrafista Elvis Greener Rosendo, de 25 anos, ontem, e disparos registrados em uma lanchonete no Bairro Jundiaí, em Anápolis, na mesma noite. Testemunhas relataram que o proprietário do estabelecimento atingido pelos disparos também trabalhou no programa televisivo “1...