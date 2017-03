Evento oferece aulas gratuitas de economia colaborativa nesta quarta (22)

Você já deve ter ouvido falar em relação ganha-ganha e permutas de serviços ou produtos, mas você sabia que estas duas práticas estão mais populares do que nunca? Em períodos de recessão econômica, onde diversas empresas buscam reduzir seus gastos, e em casos mais extremos fecham as portas, a economia criativa surge no cenário de forma a impulsionar os negócios, gerando valor e riquezas sem o uso de dinheiro. A nova modalidade tem ajudado diversos profissionais e empresas a diminuir gastos e evitar, inclusive, demissões.

Pensando nisso, o especialista em inovação e fundador da startup XpoY – plataforma virtual que permite a empresas e profissionais fazerem negociações de trocas de produtos e serviços –, Rafael Barbosa irá realizar um evento gratuito para difundir o conceito de Economia Criativa nesta quarta-feira (22), em Goiânia.

“Economia colaborativa nada mais é do que a colaboração, a cooperação e, também, o uso compartilhado de bens e serviços. É possível ser produtivo e gerar valor com aquilo que se tem, compartilhando-os para atender necessidade de outras pessoas de forma a gerar ganhos mútuos”, explica o especialista. Um exemplo prático disso são as empresas Uber e Airbnb, que colocam à disposição de terceiros serviços e propriedades particulares com preços acessíveis.

O encontro está marcado para as 8h desta quarta-feira (22), no K Hotel, em Goiânia. O evento segue até às 21h e conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Estado de Goiás (Acieg).

Na ocasião, empresas e profissionais apresentarão seus modelos de trabalho e o objetivo do evento é que pelo menos R$3 milhões em negócios entre empresas e profissionais sejam fechados.