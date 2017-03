Evento inédito em Goiânia abre oportunidade para quem quer estudar nos EUA

Quem tem interesse em estudar em uma universidade nos Estados Unidos não pode perder essa oportunidade. A terceira edição do Brazilian EducationUSA Roadshow acontece em sete cidades brasileiras e Goiânia é uma delas.

Pela primeira vez, a capital receberá representantes de mais de 20 universidades americanas em uma feira que oferece todas as informações e reais oportunidades, inclusive bolsas, para quem quer obter um diploma nos Estados Unidos.

Além de palestras relativas ao ingresso nessas instituições, os estudantes terão acesso direto aos recrutadores. O evento é gratuito e acontece no dia 2 de abril, domingo, das 17 às 20 horas, no K Hotel, no Jardim Goiás.

Segundo o instituto de educação internacional Open Doors, o Brasil é o oitavo país que mais manda estudantes para universidades nos EUA. No ano letivo de 2016 haviam 19.370 brasileiros cursando instituições americanas, sendo 36% em graduação, 22,2% em pós-graduação e 34,9% em outras modalidades.

As principais áreas de estudo procuradas no EUA são engenharia, administração de empresas, ciência da computação, ciências sociais e biológicas, estudo de inglês, pedagogia e outras ciências humanas fechando a estatística.



K Hotel (Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2550 - Jardim Goiás, Goiânia)