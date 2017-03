Evento da TV Anhanguera conta com atividades focadas para as mulheres em Goiânia

A TV Anhanguera realiza mais uma edição do projeto "Anhanguera Saúde", e para comemorar a Semana da Mulher, o evento contará com uma programação voltada para saúde, bem-estar e comportamento da mulher. Todas as atividades do dia serão gratuitas. O evento será realizado no SESI da Vila Canaã, neste sábado (11), das 8h às 14h.

As atividades acontecerão em três espaços distintos. Cada espaço recebe uma série de atividades e atendimentos direcionados. No Espaço Mulher Ativa, haverá aula de pilates, zumba, ritmos e aulão “Tanquinho Sarado”, uma programação que não vai deixar ninguém parado. O público contará com palestras que abordarão diversos temas, como alimentação e Tensão Pré-Menstrual (TPM).

No Espaço Prevenção, será realizada oficina de autoexame da mama. Especialistas irão mostrar como deve ser feito o procedimento, além de promover o atendimento individualizado das participantes.

Por fim, no Espaço Mulher Saudável, elas poderão ser atendidas por um nutricionista e um educador físico. O objetivo é que, no final, os profissionais oriente as pacientes, por meios de exames e procedimentos a adotar atividades e hábitos mais saudáveis.

Além da gama de atividades voltadas à saúde, um espaço da TV Anhanguera apresentará o universo de vantagens do sinal digital, com distribuição de brindes. Um alerta para os presentes no evento sobre o sinal analógico que será desligado no final do mês de maio.

O projeto Anhanguera Saúde é um projeto da TV Anhanguera em parceria com o SESI.



Serviço

Local: SESI da Vila Canaã - Rua Prof. Lázaro Costa, 236 - Vila Canaa, Goiânia