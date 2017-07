“Eu senti o tiro no braço e vi minha filhinha caindo", diz pai de criança morta com tiro na cabeça

O pai da pequena Júlia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, que foi morta na manhã deste sábado (29) com um tiro na cabeça durante um acerto de contas no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, recebeu alta do Hugol no período da tarde após ter recebido atendimento por causa de um ferimento a bala no braço acontecido durante o crime.

Luiz Martins de Paiva, 32 anos, conversou com a equipe do O POPULAR e falou sobre a tragédia. Ele contou que toda a ação foi muito rápida. O homem vendia frangos assados e espetinhos, em companhia da filha, em um comércio anexo à residência da avó de Júlia, que é mãe dele. Quando ele ouviu os tiros vindos de uma casa perto do estabelecimento e viu pelo menos dois homens armados vindo em sua direção, correu com a filha para dentro da moradia. Ele recorda que os bandidos não estavam encapuzados, mas não conseguiu identificar ninguém.

O pai disse que não teve tempo de fechar a porta. Foi nesse momento que o homem perseguido pelo bando entrou à casa. Dois assassinos, segundo Luiz, também adentraram, atiraram e foram embora. “Eu senti o tiro no meu braço. Na hora que virei para o lado vi minha filhinha caindo e aí voltei. A hora que eu a vi no chão com o rostinho virado, o tiro tinha pegado no ouvidinho dela”, relatou Luiz, que estava com o braço imobilizado devido ao ferimento.

O homem contou que vende os frangos na porta da casa da sua mãe todos os fins de semana e feriados. Júlia era a filha caçula de Luiz e única menina do casal, que têm outros dois filhos.

Uma testemunha, que deu entrevista à TV Anhanguera e preferiu não se identificar, contou que a casa onde estavam os dois homens seria um ponto de venda de drogas e que no fim de semana passado teria acontecido um tiroteio na região.

Os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram chamados para o local. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e a Polícia Militar (PM) apuram informações sobre autoria e motivação do crime.

Caso

