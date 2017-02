“Eu não aceito traição, fiquei cego de raiva”, diz homem que matou ex-namorada com 16 facadas

“Eu não aceito traição, fiquei cego de raiva e matei ela”, uma suposta traição foi o motivo para que um homem matasse a ex-namorada, de 15 anos, com 16 facadas no Setor Bairro da Vitória, na região Noroeste de Goiânia, na tarde dessa segunda-feira (14).

Em um vídeo, o homem conta que detalhe do crime. Segundo ele, durante a manhã a vítima ligou para ele e o chamou para acompanha-la até uma consulta odontológica. No consultório, ela deixou o celular com ele. Durante o atendimento, o telefone tocou e ele atendeu.

De acordo com o relato dele, a ligação era de um homem e o mesmo contou que estava tendo um caso com a jovem. “Ele me disse que ela estava me traindo, que eu tinha que deixar ela e largar de ser moleque”, conta o suspeito.

Ainda no vídeo, ele conta que após a consulta foram até a residência dele para buscar objetos que a adolescente tinha deixado no local. “Ela ficou aguardando na calçada. Quando eu entrei vi a faca sobre a mesa e peguei. Entreguei as roupas para ela, quando ela viu a faca ficou desesperada e tentou correr e eu acertei a primeira”, confessa.

A adolescente foi atingida por 16 facadas no tórax, braço e rosto. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi preso, a faca apreendida e encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia.