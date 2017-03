Estudo revela que Goiânia é a 4ª capital com mais mortes de crianças no trânsito

Uma pesquisa divulgada pela ONG Criança Segura revelou que Goiânia é a 4ª capital do país com mais mortes de crianças em acidente de trânsito. O estudo foi feito a partir de dados oficiais do Ministério da Saúde e constatou que 1.654 crianças de até 14 anos, morreram devido a esse tipo de acidente no país em 2014.

Apesar das informações serem de três anos atrás, os números assustam os moradores de Goiânia onde o índice é de 5,41, enquanto a média nacional é de 3,76 mortes a cada 100 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em 2011, O POPULAR mostrou que Goiás ocupava a quinta posição no ranking dos Estados brasileiros. Na época, a média goiana já era 45% superior à média nacional.

A coordenadora da ONG, Mariana Lorencinho, afirma que aproximadamente quatro crianças morrem todos os dias vítimas de acidentes de trânsito no Brasil e acredita que esse número seria menor, se fossem adotadas medidas de fiscalização.

De acordo com o Ministério da Saúde, 34% das vítimas eram passageiras de veículos, 29% eram pedestres, 11% estavam sendo levadas em motocicletas, 6% eram ciclistas e 20% dos casos entraram na categoria “outros”, segundo outros dados publicados no Portal do Trânsito.

Confira o ranking abaixo.