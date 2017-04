Estudantes reclamam de atraso no repasse do Passe Livre em Goiás

Estudantes cadastrados no programa Passe Livre Estudantil (PLE) afirmam que o benefício referente ao mês de abril não foi depositado. Os créditos para viagem, que geralmente são liberados todo dia 15 de cada mês, não foram disponibilizados, causando filas nos postos de recarga dos terminais de Goiânia. Em contato realizado nesta quinta-feira (20), uma funcionária do Setransp afirmou que a verba referente ao programa ainda não havia sido paga pelo Governo de Goiás.

O Secretário do Estado de Goiás, Tayrone di Martino, disse que o pagamento do benefício foi realizado nesta tarde (20) e que a recarga deve ser liberada nos próximos dias. Ele explicou que o atraso ocorreu em função do feriado prolongado da Semana Santa.

Segundo o secretário, há uma tolerância de 15 dias para que esse pagamento seja realizado. No site do Governo de Goiás, consta que os beneficiários terão acesso às viagens até o décimo dia útil de cada mês.

O atraso no repasse causou transtornos para os usuários do benefício. A universitária Marília Almeida contou desde fevereiro os atrasos estão sendo algo constante. "Faço faculdade e, às vezes, preciso tirar do bolso para por créditos na carteirinha’, contou o jovem.

O programa Passe Livre concede ao estudante duas viagens gratuitas via transporte coletivo, por dia, para ir e voltar da instituição de ensino. Estima-se que mais de 55 mil estudantes dependam do benefício atualmente, segundo o site da Secretaria de Goiás.