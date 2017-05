Estudantes protestam após aluna acusar professor da UFG por estupro

Alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí se reuniram na quinta-feira (4), para protestar após uma denúncia de estupro feita por uma estudante no último mês de abril. A vítima acusa um professor do curso de Medicina Veterinária da instituição pelo crime. Professores e representantes da diretoria da UFG também estavam presentes na reunião.

Com fitas adesivas nas bocas, os participantes levantavam cartazes com palavras de ordem que repreendiam o abuso sexual e o preconceito contra as mulheres.

Na ocasião, o diretor da UFG Regional Jataí, professor Alessandro Martins, defendeu mudanças no ambiente universitário e afirmou que o caso foi comunicado a reitoria e está sendo apurado pela ouvidoria da instituição.

Professores do curso de Medicina Veterinária apoiaram o movimento dos estudantes e estão se mobilizando para assumir a matéria ministrada pelo professor acusado. Segundo eles, seria uma forma de evitar situações de constrangimento entre os alunos matriculados e o docente.

A UFG se posicionou sobre o caso através de nota oficial. No entanto, a universidade não revelou detalhes sobre a denúncia nem o andamento do processo.

Leia a nota na íntegra:

A Universidade Federal de Goiás (UFG) informa que já foi aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a denúncia de estupro envolvendo membros da comunidade universitária da Regional Jataí.

A UFG reforça que repudia qualquer forma de violência e que tem tratado com prioridade as denúncias referentes a possíveis casos de assédio moral, sexual e outros tipos de violência ocorridos dentro da instituição.