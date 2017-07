Estudante tentar matar pais a pauladas e informa a polícia sobre o crime

Um estudante, de 23 anos, foi preso após tentar matar os próprios pais a pauladas na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, na madrugada deste domingo (30). O rapaz, Jhonathan Rosa Oliveira, chegou a ligar para a polícia, antes mesmo de iniciar as agressões, para informar que cometeria o crime. O casal dormia na casa em que vive com o filho quando o estudante começou a desferir os golpes usando um pedaço de madeira maciça.

Em entrevista ao G1, o jovem contou que passou a noite bebendo com os pais na porta de casa. As vítimas – um encarregado de produção de 49 anos e a doméstica de 55 – resolveram ir dormir. Segundo Jhonathan, depois que os pais saíram ele passou a consumir cocaína.

“Bateu uma loucura e veio na minha cabeça que eu tinha que matar os meus pais. A mistura da cocaína com a bebida me deixou muito louco”, disse.

O estudante pegou a madeira e ligou para a polícia contando sobre o crime. “Enquanto a viatura vinha eu fui para o quarto.”

Ao chegar na casa, a polícia foi recebida pelo jovem que teria pedido aos policiais que checassem se os pais estavam vivos.

Conforme o G1, a polícia encontrou o casal agonizando na cama. Os dois foram levados a um hospital com lesões no rosto. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O jovem foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado a centro de triagem.