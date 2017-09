Estudante se masturba diante de menina de 13 anos acompanhada da mãe em elevador

O estudante angolano João Saldanha, de 22 anos, foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, após se masturbar na frente de uma mulher de 33 anos e da filha dela, de 13, dentro do elevador do prédio onde mora. As informações são do Extra.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu no último sábado (2). O universitário é de Luanda, na Angola, e está com visto temporário para estudar no Brasil. Ele mora em uma república para estudantes no prédio onde ocorreu o incidente e foi liberado da prisão após pagar uma fiança de R$ 8 mil.

Após o ocorrido, as vítimas acionaram o porteiro do prédio, que ligou para a polícia.

“Ele tirou o pênis da calça e começou a se masturbar olhando para elas. Mãe e filha desceram, foram até a portaria. O porteiro disse a elas que viu tudo pela câmera de segurança e, acionando um botão, prendeu ele no elevador. Logo depois, o porteiro acionou a Polícia Militar, e ele foi preso” disse o titular da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, Marcelo Nolasco.

Ainda segundo o delegado, a universidade onde o rapaz estuda será comunicada do crime. O caso também será repassado à Polícia Federal. O angolano está no Brasil desde 2014 e não tinha passagens pela polícia.