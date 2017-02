Estudante que teve olho perfurado por cano de arma não se lembra do rosto de assaltante

O estudante de ciências da computação Matheus Pinto Martins de Queiroz, de 18 anos, não se lembra do rosto do homem que perfurou seu olho durante tentativa de assalto, no Jardim Mariliza, em Goiânia, segundo o delegado responsável pelo caso, Alonso Cândido Rezende, do 24º Distrito Policial. “Ele não recorda do rosto do assaltante, não lembra de nada.”

O crime ocorreu na última quarta-feira, quando Matheus voltava para casa, por volta das 13h30. Ele teve o olho perfurado pelo cano da arma do autor e perdeu a visão do olho esquerdo. O jovem prestou depoimento à polícia ontem, ocasião em que o delegado esperava conseguir um retrato falado que ajudaria a identificar o autor. No entanto, segundo o delegado, o jovem se lembra apenas que o suspeito é um homem branco, de cerca de 1,70 metros e parcialmente calvo.

Agora, segundo Rezende, a polícia conta com depoimentos de duas testemunhas do crime e imagens de câmeras de segurança de duas casas para tentar identificar o homem. O delegado informou que obteve algumas imagens ontem. De acordo com ele, a Inteligência da Polícia Civil trabalha para melhorar as imagens para poder, em seguida, analisá-las.

Em depoimento, Matheus ainda disse, conforme o delegado, que sentiu que estava sendo seguido pelo autor, mas não encontrou um lugar onde pudesse entrar ou pedir socorro. “Ele [Matheus] está totalmente constrangido”, afirma Rezende. A reportagem tentou contato com o jovem e sua mãe, mas eles preferiram não falar sobre o assunto.

Segundo informações da delegacia, o suspeito estava em uma motocicleta, mas a estacionou em uma rua que cruza a avenida onde Matheus caminhava. Perto do ponto de ônibus, o homem abordou o jovem e pediu seu celular. O estudante reagiu, o autor o segurou e o agrediu com a arma. Um dos golpes o atingiu no olho, perfurando-o.

O delegado disse que em depoimento Matheus garante que a arma era real e não se tratava de um simulacro de arma de fogo. “Ele não tem intimidade com arma, mas afirma que aparentava ser uma arma de verdade”, diz Rezende. O delegado, no entanto, não descarta a possibilidade de ser falsa pelo fato do autor não ter disparado. “Como ele [autor] agrediu o rapaz, a gente pensa que se fosse uma arma ele teria disparado contra a vítima”, afirma Rezende. O homem não levou o celular ou outros objetos do estudante.