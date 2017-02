Estudante pede ajuda para salvar a vida da mãe

A estudante Anna Emanuella de Freitas Camargos está usando as redes sociais para pedir ajuda para salvar sua mãe, Jaíne Aparecida de Freitas Camargos, de 44 anos, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último dia 26 de janeiro.

Ela conta que a família não tem plano de saúde e não conseguiu o atendimento necessário na unidade pública, por isso Jaíne foi transferida para um hospital particular. "Já imaginávamos quão absurdo de caro seria tratá-la em um hospital particular, mas simplesmente fomos adiante. Salvá-la era prioridade número um", afirmou Anna Emanuella em um site de contribuições online.

No hospital foi necessário fazer uma cirurgia para retirada de uma parte do crânio. Jaíne raspou o cabelo e tirou 17cm da cabeça. "Ela perdeu todos os movimentos do lado esquerdo do corpo, não fala e não faz absolutamente nada sozinha. Não podemos, de forma alguma, interromper o tratamento. Precisamos pagar o hospital", explicou a estudante.

Na última segunda-feira (6), a conta no Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), estava em R$ 105 mil, sem contar os cursos com a cirurgia no cérebro, orçada em R$ 20 mil, traqueostomia, medicamentos e tratamentos. Sem dinheiro para pagar a despesa, a jovem decidiu recorrer às redes sociais e iniciou uma campanha online para conseguir o dinheiro. Até o fim da tarde desta quarta-feira (8), a campanha já havia arrecadado mais de R$ 8 mil, mas é preciso mais contribuições para que o tratamento não seja interrompido.

As doações podem ser feitas pelo Vakinha ou por transferência bancária (veja abaixo).



Doações

Banco: Itaú

Agência: 7011

Conta corrente: 07993-1

Banco: Caixa Econômica

Agência: 2399

Operação: 013

Conta Poupança: 05279-3