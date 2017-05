Estudante inventa relacionamento com jovem e Justiça o obriga a desmentir publicamente

Depois de ‘contar vantagem’ e espalhar para seus amigos que havia se relacionado com uma jovem, o estudante Lázaro Dias, de Vitória, teve de se retratar publicamente nesta terça-feira (23), por determinação judicial.

A vítima, Izabela Stelzer, de 22, prestou queixa contra o rapaz, em 2016, depois que viu suas fotos e montagens de conversas, afirmando que ela teria ido ao motel e tido relações sexuais com Lázaro.

Uma audiência de conciliação realizada esta semana determinou que a retratação fosse publicada. O post, onde confessa a mentira, já alcançou mais de 6 mil compartilhamentos e 22 mil curtidas.

“Utilizo esse espaço para me retratar publicamente e pedir desculpas a todos os envolvidos que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventei, principalmente a ela, que foi diretamente atingida em sua honra, bem como, sua família e seu namorado”, escreveu.

De acordo com o advogado de Izabela, a vítima não pediu indenização por danos morais, apenas que a história fosse desmentida publicamente. Consta no acordo que o texto deveria ser feito em modo público no perfil de Lázaro no Facebook por tempo indeterminado. Já no Instagram, o post deve ficar por 30 dias em modo público, e depois por outros 60 sem que Lázaro possa apagá-la.

Izabela compartilhou o texto de Lázaro com o intuito de incentivar outras vítimas a correrem atrás de justiça.

“A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas infelizmente ano passado eu também fui uma das escolhidas. Me deparei com montagem de conversa, com meu nome e minha foto, fofocas, coisas que eu nunca disse, palavras que nunca saíram da minha boca. Ele inventou que foi no motel comigo, contou para os amigos do meu namorado e o pior ainda mandou para eles print de supostas conversas entre a gente (que nunca existiram, que ele criou). Não o conhecia e ainda não o conheço mas ele entrou na minha vida como um pesadelo. Gerando para mim e para minha família uma dor inexplicável. Ver pessoas próximas a mim acreditando nessa mentira calculada e me julgando foi horrível. Mas graças a Deus, com o apoio da minha família, do meu namorado e dos amigos conseguimos provar a verdade. Obrigada a todos que me ajudaram e acreditaram em mim. Não deixem que caras como esse, alimentem esse vício estranho e escroto de mentir e nos machucar para se auto vangloriar. Corram atrás da justiça. A gente merece, e no final sempre vale a pena!”, escreveu.

Íntegra

“Eu LAZARO NASCENTES DIAS, em meados de maio/2016, afirmei para meus amigos que havia saído e tido relacionamento íntimo com IZABELA STELZER PAGIOLA. Esclareço, nesta oportunidade, assim como declarei na superintendência técnica da Polícia Civil e nos autos da queixa-crime nº 0017732-64.2016.8.08.0024, que nunca tive qualquer relação, íntima ou não, com a Sr. IZABELA e que tudo não passou de minha invenção. Utilizo esse espaço para me retratar publicamente e pedir desculpas a todos os envolvidos que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventei, principalmente a ela, que foi diretamente atingida em sua honra, bem como, sua família e seu namorado.”