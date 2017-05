Estudante goiana com deficiência visual é destaque em concurso de cartas organizado pelos Correios

De Goianésia, Maria Vitória Gomes da Silva ficou com o segundo lugar entre os textos de Goiás. Ela mesma escreveu sua carta em braile. Estudante de Goiânia foi coroada com a primeira posição. Do mesmo colégio de Maria Vitória, terceiro colocado coleciona bons resultados em concursos, com apenas 16 anos

Divulgação

Diretora do Colégio Estadual Jalles Machado, Luzinaide Lial, ao lado de Maria Vitória e Gilberto Gonçalves, segundo e terceiro colocados no Concurso de Cartas dos Correios